UBS-Schweiz-Chef erwartet mehr Konkurse

Die UBS hat seit Donnerstag über 10'000 Anträge von Firmen für einen Überbrückungskredit erhalten. "Insgesamt konnten wir in den ersten zwei Tagen Kredite von über 1 Milliarde Franken vergeben", sagte Axel Lehmann, Chef der UBS Schweiz, in der "NZZ am Sonntag" (Ausgabe 29.03.) Die Kreditsumme liege im Schnitt bei deutlich unter 200'000 Franken.