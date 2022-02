UBS sieht hohe Unsicherheit im ersten Quartal 2022

Zudem blieben die Vermögenspreise hoch, was Unterstützung für die wiederkehrenden Erträge in den entsprechenden Geschäftsfeldern biete, schreibt die UBS in ihrem am Dienstag veröffentlichten Quartalsbericht. Allerdings könnte die anhaltende Unsicherheit über das Umfeld sowohl bezüglich geopolitischer Sorgen wie auch bezüglich der wirtschaftlichen Erholung sowohl die Vermögenspreise wie auch die Kundenaktivitäten belasten.

Weiterhin bestünden zudem Ungewissheiten über die Effekte der Covid-Pandemie auf diverse wirtschaftliche Sektoren, auf die Lieferketten und den Arbeitsmarkt, erinnert die UBS. Zusätzlich beunruhigt seien die Märkte zudem von einem möglichem Aufflammen der globalen Inflation, das zu einer restriktiveren Geldpolitik führen könnte.

tp/uh

(AWP)