Ab dem 8. Februar wird die Grossbank via eine zweite Handelslinie an der Schweizer Börse SIX eigene Aktien im Wert von maximal 4 Milliarden Franken erwerben.

Wie die UBS am Freitag mitteilte, wird sie maximal 10 Prozent der ausstehenden Aktien zurückkaufen. Gemäss früheren Angaben will die Bank im ersten Quartal 2021 Aktien im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar zurückkaufen.

(AWP)