UBS verkauft Mehrheit am Fondcenter an Deutsche Börse

Es sei vereinbart worden, einen Mehrheitsanteil von 51,2 Prozent am "UBS Fondcenter" an Clearstream zu verkaufen, den Nachhandelsdienstleister der Deutschen Börse, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Nach Abschluss der Transaktion werde die Fondsplattform der Grossbank mit dem Fund-Desk-Geschäft von Clearstream zusammengelegt. Dadurch entstehe "eine der zwei grössten B2B-Fondsvertriebsplattformen mit Präsenz in Europa, der Schweiz und Asien". Das künftige verwaltete Vermögen wird konkret auf etwa 230 Mrd US-Dollar beziffert.

Eine Minderheitsbeteiligung von 48,8 Prozent am kombinierten Geschäft will die UBS vorerst beibehalten. Es soll aber die Möglichkeit vereinbart werden, auch diesen Anteil später an Clearstream zu verkaufen.

Gewinn von 600 Mio USD

Der Verkauf unterliege noch den üblichen Abschlussbedingungen und werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 beziehungsweise konkret im dritten Quartal abgeschlossen. Das Ganze bringt der Bank einen Gewinn nach Steuern in Höhe von etwa 600 Millionen US-Dollar ein. Das harte Kernkapital (CET1) erhöhe sich zudem um ungefähr 400 Millionen Dollar. Das Fondcenter werde indes dekonsolidiert und die Minderheitsbeteiligung als Beteiligung an einem verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Die Mitarbeiter würden im Rahmen des Verkaufs zu Clearstream wechseln, und das jetzige Managementteam werde auch im kombinierten Geschäft führende Posten einnehmen. Wie viele bei der UBS vom Verkauf betroffen sind, wollte die Bank jedoch nicht offenlegen.

Die unter dem Namen "Fondcenter" neu geschaffene Plattform verbinde derweil ungefähr 340 Vertriebspartner mit mehr als 450 Fondsanbietern sowie über 75'000 weltweit verfügbaren Investmentfonds und Anteilsklassen. Im Rahmen des Verkaufs schliesst die UBS mit Clearstream langfristige Kooperationsvereinbarungen ab: Diese umfassten die Bereitstellung von Dienstleistungen für andere Unternehmensbereiche der Grossbank, so für das Asset Management im Allgemeinen sowie für Global Wealth Management und Corporate & Institutional Clients - eine Einheit des Unternehmensbereichs Personal & Corporate Banking.

"Wir freuen uns über diese Vereinbarung mit Clearstream und bauen damit auf der erfolgreichen Beziehung auf, die wir mit dem Unternehmen und der Gruppe Deutsche Börse schon seit vielen Jahren pflegen", liess sich CEO Sergio Ermotti in der Mitteilung zitieren.

ys/uh

(AWP)