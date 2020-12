UBS verkauft Vermögensverwaltung in Österreich an LGT

(Mit weiteren Details ergänzt) - Die UBS zieht sich teilweise aus Österreich zurück. Die Schweizer Grossbank verkauft das lokale Geschäft mit reichen Privatkunden an die liechtensteinische LGT, wie die UBS am Mittwoch mitteilte. Das Asset Management von UBS in Österreich sei nicht Teil der Transaktion. Zum Preis hätten die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.