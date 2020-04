UBS-VRP: Urteil im Frankreich-Prozess möglicherweise erst nächstes Jahr

Von der Corona-Krise ist auch der Prozess der UBS in Frankreich betroffen. Er hätte Anfang Juni in die zweite Runde gehen sollen. "Wann der Prozess stattfinden wird, ist wegen der Corona-Krise unklar", sagte VR-Präsident Axel Weber am Mittwoch an der Generalversammlung in Zürich. Zurzeit seien die Gerichte in Frankreich geschlossen. Das Urteil könnte deshalb auch erst im nächsten Jahr gefällt werden.