UBS wechselt Finanzchef der Vermögensverwaltungssparte aus

Die Grossbank UBS hat Todd Tuckner zum Finanzchef der Vermögensverwaltungssparte (Global Wealth Management) und der Region EMEA ernannt. Er folgt in dieser Funktion auf Markus Habbel, der sich entschieden habe, sich anderen Möglichkeiten zuzuwenden, wie es in einer internen Mitteilung der Bank hiess, die die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag einsehen konnte.