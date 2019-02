UBS will Berufung gegen Urteil in Frankreich einlegen

Die Grossbank UBS will die happige Busse in Frankreich nicht akzeptieren und Berufung gegen das Urteil einlegen. Ein Gericht in Paris hatte die Grossbank am Mittwoch zu einer Busse von 3,7 Milliarden Euro wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung verdonnert. Ausserdem muss die UBS dem französischen Staat 800 Millionen Euro Schadensersatz zahlen, wie es im Urteil hiess.