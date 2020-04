UBS zahlt Dividende nach Aufforderung der Finma in zwei Tranchen

So werden 0,365 US-Dollar je Aktie als ordentliche Dividende bezahlt, daneben wird eine speziellen Dividendenreserve von 0,365 USD geschaffen. Über diese Spezialdividende sollen die Aktionäre nach der Publikation der Ergebnisse des dritten Quartals anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung befinden, wie die UBS am Donnerstag mitteilte.

Das Vorgehen erfolgt nach einer Aufforderung der Finma. "Wir haben entschieden, der Forderung der FINMA Folge zu leisten, obwohl es die starke Kapital-, Liquiditäts- und Finanzierungsposition erlaubt, den Kunden und die Wirtschaft zu unterstützen und gleichzeitig die Dividende in voller Höhe auszuzahlen", schreibt die UBS wörtlich in der Mitteilung.

Eckwerte für das erste Quartal

In diesem Zusammenhang gibt die Bank auch erstes Eckwerte für das erste Quartal bekannt. Sie rechnet aktuelle für die Periode von Januar bis März 2020 mit einem Reingewinn in der Höhe von 1,5 Milliarden Franken und mit einer "starken operativen Performance" in allen Unternehmensbereichen, dies auch unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen für Kreditrisiken und Bewertungsanpassungen des eigenen Kreditrisikos.

Ausserdem sei eine harte Kernkapitalquote und eine Leverage Ratio (CET1) im Einklang mit den Zielen und deutlich über den regulatorischen Vorgaben zu erwarten.

