Über ein Drittel der Maschinenindustriefirmen befürchtet Verlust

(Zusammenfassung) - Die Coronakrise stürzt viele Firmen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Branche) ins Elend. Fast 40 Prozent der Unternehmen dürften heuer in die roten Zahlen rutschen. Eine Pleite- und Entlassungswelle ist in nächster Zeit dennoch nicht in Sicht.