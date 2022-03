Umbau im Springer-Vorstand mit Fokussierung auf US-Markt

Nach dem Kauf von US-Medienmarken untermauert der Medienkonzern Axel Springer seinen Fokus auf die USA mit einem Umbau im Vorstand. Vorstandsmitglied Jan Bayer wird ab Sommer für mindestens ein Jahr in den USA tätig sein, um das Wachstum der Medienmarken voranzutreiben, wie der Konzern mit Sitz in Berlin am Freitag in einem Schreiben an die Mitarbeiter mitteilte.