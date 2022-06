Umfrage: Geschäft mit Japan für deutsche Unternehmen immer wichtiger

Das Geschäft deutscher Unternehmen mit Japan und aus Japan heraus gewinnt angesichts des Krieges in der Ukraine an Bedeutung. Einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Japan und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zufolge ist der Anteil der befragten deutschen Unternehmen, die ihre Asien-Zentrale in Japan haben, gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozentpunkte gestiegen. "Gerade in der aktuellen Phase der Unsicherheit und Neuausrichtung der Weltwirtschaft gilt Japan als ein Stabilitätsanker und wichtiger Kooperations- und Wertepartner in Asien", sagte Marcus Schürmann, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der AHK Japan.