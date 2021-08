Umsatzwachstum bei Boehringer Ingelheim - 'Solides Finanzergebnis'

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt um 5,8 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro gesteigert. Zu dem Umsatzwachstum trugen die drei Geschäftsbereiche - Humanpharma, Tiergesundheit und biopharmazeutische Auftragsproduktion - in unterschiedlichem Masse bei, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In dem mit Abstand grössten Bereich Humanpharma stiegen die Umsatzerlöse währungsbereinigt um 5 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro.