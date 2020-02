Under Armour erwartet 2020 Umsatz- und Ergebnisrückgang - Virus belastet

Der Sportartikelkonzern Under Armour erwartet für das laufende Jahr einen Umsatz- und Ergebnisrückgang. Sinkende Umsätze prognostiziert der Konkurrent von Nike und Adidas insbesondere für das Nordamerikageschäft. Aber auch das Coronavirus dürfte sich negativ auswirken, teilte Under Armour am Dienstag in Baltimore mit. So erwartet das Unternehmen durch das Virus 50 bis 60 Millionen US-Dollar weniger Umsatz im ersten Quartal. Die Aktien verloren vorbörslich um etwa 17 Prozent.