Unilever verbannt Begriff 'normal' von Pflege-Produkten

Der Verbrauchsgüterkonzern Unilever will künftig den Begriff "normal" nicht mehr zur Beschreibung seiner Pflegeprodukte verwenden. Das teilte das multinationale Unternehmen mit Hauptsitz in London am Dienstag mit. Unilever stellt unter anderem die Marken "Dove", "Vaseline" und "Axe" her. Der Begriff taucht teilweise bei Shampoos oder auch bei Body-Lotions auf, wo es beispielsweise heisst "für normale Haut".