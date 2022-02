Unilever will mit Preiserhöhungen den Rohstoffkostendruck kontern

Der Konsumgüterkonzern Unilever stellt sich nach einem überraschend guten Jahr 2021 auf weiter steigende Preise für Rohstoffe und Verpackung ein. Die Input-Kosten dürften in der ersten Jahreshälfte um mehr als zwei Milliarden Euro steigen, in der zweiten Hälfte des Jahres dann mit einem erwarteten Plus von rund 1,5 Milliarden Euro etwas weniger. Gegensteuern will der Konzern mit höheren Verkaufspreisen. Die Aktien von Unilever fielen zum Handelsstart um rund drei Prozent.