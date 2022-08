Uniper mit Milliardenverlust zum Halbjahr - Aktie sackt ab

(neu: Aussagen aus Pressekonferenz und weitere Details zu Höhe der Verluste sowie Gasumlage, Kurs aktualisiert, weitere Analystenstimmen) - Der angeschlagene Energiekonzern Uniper sieht nach einem Milliardenverlust im ersten Halbjahr wegen ausbleibender russischer Gaslieferungen kurzfristig keine Besserung. Denn täglich laufen weitere mindestens zweistellige Millionen-Verluste auf. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern deshalb mit einem negativen Ergebnis. Angesichts des volatilen Umfeldes gab das Management am Mittwoch bei der Zahlenvorlage in Düsseldorf keine konkretere Prognose ab. 2023 werde dann eine Ergebnisverbesserung erwartet und für 2024 angestrebt, die Verlustzone zu verlassen, sagte Finanzchefin Tiina Tuomela. Obwohl am Markt bereits mit hohen Verlusten gerechnet worden war, fiel die Aktienreaktion negativ aus.