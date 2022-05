Unternehmer Kühne sieht Lufthansa-Anteil als strategisches Investment

Der Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne sieht seine Beteiligung am Lufthansa-Konzern als strategisches Investment. Seine Gesellschaft Kühne Aviation (KA) habe mit Überschreiten der 10-Prozent-Schwelle der Anteile erklärt, dass sie mit der Investition strategische Ziele verfolge und weitere Aktien-Zukäufe in den nächsten zwölf Monaten nicht ausschliesse, teilte Lufthansa am Mittwoch in einer Pflichtmeldung an die Börse berichtete.