Die Kabelnetzbetreiberin UPC hat per 1. Januar 2021 die Kabelnetze in Glarus, Kaltbrunn und Weggis-Vitznau-Gersau übernommen. Zum Kaufpreis machte die Gesellschaft, die das Telekom-Unternehmen Sunrise übernimmt, inam Montag in einer Mitteilung keine Angaben.