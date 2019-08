In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Juli zwar deutlich gestiegen. Die Flugzeugbestellungen dürften die Entwicklung aber überzeichnet haben. Der gesamte Auftragseingang erhöhte sich um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Das war deutlich mehr, als Analysten mit im Mittel plus 1,2 Prozent erwartet hatten.