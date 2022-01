US-Automarkt schwächelt - Toyota zieht an GM vorbei

Der anhaltende Chipmangel und Probleme in den Lieferketten haben die Autoverkäufe in den USA zum Jahresende ausgebremst. Der grösste US-Hersteller General Motors (GM) erlitt einen besonders starken Einbruch und büsste seine Position als absatzstärkster Anbieter im Heimatmarkt erstmals seit 90 Jahren ein. Mit rund 2,3 Millionen verkauften Autos im Gesamtjahr 2021 wurde der japanische Branchenriese Toyota rund 114 000 mehr Neuwagen bei der US-Kundschaft los als GM und eroberte so die Marktführerschaft.