Die US-Grossbank Citigroup setzt ihren Schrumpfkurs mit dem Rückzug aus dem Privatkundengeschäft in Mexiko fort. Der Schritt erfolge im Rahmen der laufenden strategischen Neuausrichtung zur Verschlankung des Konzerns, teilte Citi am Dienstag (Ortszeit) in New York mit. Mexiko bleibe aber weiterhin einer der wichtigsten Märkte für institutionelle Grosskunden, betonte das Unternehmen.