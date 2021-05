Analysten hatten lediglich mit einem knapp 20-prozentigen Plus gerechnet. Der Nettogewinn verdoppelte sich beinahe auf 4,1 Milliarden Dollar. "Der Start in das Geschäftsjahr 2021 ist gut gelungen, da wir weiterhin auf unsere strategischen Investitionen aufbauen können und die beispiellose Nachfrage nach Heimwerkerartikeln effektiv managen," kommentierte Konzernchef Craig Menear am Dienstag in einem Communiqué den Geschäftsverlauf.

(AWP)