US-Baumarktkette Home Depot profitiert von Corona und legt klar zu

Die US-Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Quartal von einer gestiegenen Kundennachfrage in der Corona-Krise profitiert und ist deutlich gewachsen. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf 38,1 Milliarden US-Dollar (rund 32,1 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte.