US-Behörde CDC empfiehlt Omikron-Booster

In den USA haben zwei an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe kurz nach der Notfallzulassung auch die Empfehlung der Gesundheitsbehörde CDC erhalten. Mit der Entscheidung von Donnerstag können die beiden Vakzine in den USA direkt ausgeliefert und verabreicht werden. Der Corona-Koordinator des Weissen Hauses, Ashish Jha, sagte dem Sender CNN, dass er wegen des langen Feiertags-Wochenendes mit dem Labor Day am Montag jedoch mit wenigen Impfungen an den ersten Tagen rechne.