US-Chemie-Konzern Dow steigt bei LNG-Terminal Stade ein

Das US-Chemieunternehmen Dow ist neuer Minderheitsgesellschafter beim geplanten Import-Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Stade. Das teilte das Terminal-Konsortium Hanseatic Energy Hub (HEH) am Montag mit. Das Terminal an der Elbe soll bis 2026 in unmittelbarer Nachbarschaft von Dow im Industriepark Stade entstehen. In der Endstufe soll die Anlage über eine Regasifizierungskapazität von 13,3 Milliarden Kubikmetern pro Jahr verfügen. Zur Höhe der Gesellschaftsanteile wurde Stillschweigen vereinbart.