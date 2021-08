Flutter war am Dienstag zu Handelsschluss mit einem Aufschlag von 8,6 Prozent der beste Wert im EuroStoxx 50 gewesen. Der Konzern hatte am Morgen Geschäftszahlen vorgelegt. Da der Zusammenschluss mit dem Wettkonzern The Star Group (TSG) vom Mai 2020 im ersten Halbjahr 2021 voll zum Tragen kam, stiegen Umsatz und operatives Ergebnis kräftig./he/men

(AWP)