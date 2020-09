US-Kaufhauskette Macy's bleibt in den roten Zahlen

Die angeschlagene US-Kaufhauskette Macy's kämpft weiter mit Verlusten. Allerdings sei das zweite Quartal nicht ganz so schwach ausgefallen wie wegen der Corona-Pandemie zunächst befürchtet, teilte der Konzern am Mittwoch in New York mit. Viele bestehende und neue Kunden seien wegen des Lockdowns auf Online-Kanäle ausgewichen.