US-Kontrolleure erlauben Siemens Healthineers die Varian-Übernahme

Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers ist bei der geplanten Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian für 16 Milliarden Dollar einen grossen Schritt weiter. Die US-Kontrollbehörde für ausländische Investitionen in den USA (CFIUS) habe den geplanten Zusammenschluss freigegeben, teilte Siemens Healthineers am Dienstag in Erlangen mit. Es bestünden keine Bedenken in Bezug auf die nationale Sicherheit.