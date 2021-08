US-Konzern Adtran will Adva Optical übernehmen

Der US-Konzern Adtran will den Telekomausrüster Adva Optical übernehmen. Bei dem angestrebten Zusammenschluss wird Adva mit knapp 760 Millionen Euro bewertet, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Die Übernahme soll über einen Aktientausch erfolgen, dabei sollen Adva-Aktionäre für jedes Papier 0,8244 Aktien des fusionierten Unternehmens ("HoldCo") erhalten. Die Adtran-Aktien würden im Verhältnis eins zu eins in Aktien der neuen Holdinggesellschaft eingetauscht.