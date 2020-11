US-Konzern Merck & Co übernimmt Krebsforscher Velosbio

Der Pharmakonzern Merck & Co baut sein Krebsgeschäft mit einem weiteren Zukauf aus. Das US-Unternehmen übernimmt für 2,75 Milliarden Dollar (2,35 Mrd Euro) in bar die bislang private Biotechnologie-Firma Velosbio, wie die beiden Gesellschaften am Donnerstag mitteilten. Merck & Co will die Transaktion, die noch von den Behörden genehmigt werden muss, bis Jahresende abschliessen.