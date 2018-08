US-Konzernchefs kritisieren Trumps Hürden für Auslands-Arbeitskräfte

(Ausführliche Fassung) - Die Chefs Dutzender grosser US-Konzerne wie Apple , IBM , Coca-Cola , American Airlines und Mastercard haben die Ausländerpolitik der Trump-Regierung kritisiert. Durch die Massnahmen und deren Umsetzung müssten viele tausend Beschäftigte befürchten, ihren rechtlichen Status zu verlieren, hiess es in einem offenen Brief des Lobbyverbands Business Roundtable an die Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen. Dies könne auch das Geschäft der Unternehmen stark beeinträchtigen, warnten die Unterzeichner des Briefs.