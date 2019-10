US-Notenbank: Wirtschaft wächst in leichtem bis gemässigtem Tempo

(Ausführliche Fassung) - Die US-Wirtschaftswachstum hat nach Einschätzung der US-Notenbank Fed etwas an Schwung verloren. Insgesamt habe die wirtschaftliche Aktivität in den vergangenen Wochen in einem "leichten bis gemässigtem" Tempo zugelegt, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book") mit. Damit hat die Notenbank die Wortwahl leicht verändert.