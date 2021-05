Der US-Ölkonzern ConocoPhillips hat zum Jahresauftakt von höheren Ölpreisen und einer höheren Produktion profitiert. Dazu wirkten sich eine höhere Bewertung eines Aktienpakets an der kanadischen Mineralölgesellschaft Cenovus Energy sowie ein Verkauf von Unternehmensteilen in Australien positiv aus. Der Gewinn lag im ersten Quartal bei knapp einer Milliarde US-Dollar, nachdem im Vorjahr noch einen Verlust von rund 1,7 Milliarden US-Dollar angefallen war, wie das Unternehmen am Dienstag in Houston mitteilte.