US-Pharmakonzern Merck & Co will mehrere Sparten ausgliedern

(Ausführliche Fassung) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co will mehrere Bereiche in ein neues Unternehmen ausgliedern. Der Fokus soll künftig auf den wichtigsten Wachstumssäulen liegen, wie der Konzern am Mittwoch in Kenilworth im US-Bundesstaat New Jersey bei der Bilanzvorlage bekanntgab. Dazu gehört auch das Geschäft mit Frauengesundheit sowie das mit Nachahmermedikamenten. Die Neuaufstellung soll bis zum Ende des ersten Halbjahres 2021 abgeschlossen sein. Merck will dabei weiter vom Wachstum bei Krebsmedizin, Impfstoffe und Tiergesundheit profitieren.