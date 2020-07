Der US-Versicherungsriese Allstate kauft den Konkurrenten National General in einem Milliardendeal. Die Aktionäre von National General sollen demnach je Aktie 32 US-Dollar in bar plus die Dividende von erwarteten 2,50 US-Dollar erhalten, also insgesamt 34,50 Dollar, teilte Allstate am Dienstag (Ortszeit) in Northbrook mit. Damit ergebe sich eine Kaufsumme von rund 4 Milliarden US-Dollar (3,55 Milliarden Euro). Die Übernahme soll Ende 2021 abgeschlossen sein.