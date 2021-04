US-Versicherer Travelers steigert Gewinn trotz Rekordschäden

Der US-Schadenversicherer Travelers hat im ersten Quartal historisch hohe Katastrophenschäden in seiner Heimat überraschend gut verkraftet. Dank der Auflösung von Schadenreserven aus früheren Jahren fiel der Nettogewinn mit 733 Millionen US-Dollar (610 Mio Euro) sogar 22 Prozent höher aus als ein Jahr zuvor, wie Travelers am Dienstag in New York mitteilte. Dabei schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Aktionäre können sich zudem über eine höhere Quartalsdividende freuen: Sie soll um vier Prozent auf 88 US-Cent steigen. Die Travelers-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um knapp ein Prozent zu.