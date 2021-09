USA: Arbeitslosenquote fällt auf tiefsten Stand seit Beginn der Corona-Krise

In den USA ist die Arbeitslosenquote im August auf den tiefsten Stand seit der Anfangsphase der Corona-Krise gefallen. Im Monatsvergleich sei die Quote um 0,2 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent gesunken, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Rückgang gerechnet.