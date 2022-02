In den USA ist die Arbeitslosigkeit zu Beginn des Jahres erstmals seit einem halben Jahr wieder gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte im Januar im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Es ist der erste Anstieg der Quote seit dem vergangenen Juni.