Die Erholung am US-Arbeitsmarkt hat sich auch im November fortgesetzt. Die Arbeitslosenquote fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten diesen Rückgang im Schnitt erwartet.