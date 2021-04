USA: Aufträge für langlebige Güter steigen nur leicht

In den USA sind die Bestellungen an langlebigen Gütern wie Maschinen wieder gestiegen, allerdings schwächer als erwartet. Nach einem Rückgang im Februar um 0,9 Prozent erhöhten sich die Bestellungen im März um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen wesentlich deutlicheren Anstieg um 2,5 Prozent erwartet. Ohne den Transportsektor erhöhten sich die Aufträge um 1,6 Prozent./bgf/jsl/jha/