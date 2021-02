USA: Beschäftigung steigt nicht so stark wie erwartet

In den USA ist die Beschäftigung im Januar nach dem Rückgang im Vormonat deutlich schwächer gestiegen als erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft seien 49 000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten mit einem Zuwachs von im Schnitt 105 000 Jobs gerechnet.