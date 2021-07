USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen leicht

Die Erholung am US-Arbeitsmarkt hat vergangene Woche eine Pause eingelegt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, stieg leicht an. Gegenüber der Vorwoche erhöhten sich die Erstanträge um 2000 auf 373 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang auf 350 000 Anträge erwartet.