USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen überraschend

Auf dem US-Arbeitsmarkt ist die Erholung von dem schweren Corona-Einbruch überraschend ins Stocken geraten. In der vergangenen Woche legte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, erstmals seit April wieder zu. Im Wochenvergleich stieg die Zahl um 37 000 auf 412 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.