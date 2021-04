USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter gesunken

In den USA bleibt der Arbeitsmarkt auf dem Weg der Besserung. In der Woche zum 17. April ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gesunken. Die Zahl der Hilfsanträge fiel um 39 000 auf 547 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.