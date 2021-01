USA: Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe halten sich auf hohem Niveau

In den USA bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt mit der zweiten Welle in der Corona-Pandemie angespannt. In der Woche bis zum 2. Januar stellten 787 000 Personen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. In der Woche davor waren es revidiert 790 000 Neuanträge (zuvor 787 000) gewesen. Volkswirte hatten im Schnitt mit 800 000 Erstanträgen gerechnet.