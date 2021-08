USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet - dritter Zuwachs im Folge

Die US-Industrie hat im Juli trotz eines Materialmangels in Teilen der Branche erneut mehr produziert. Die Gesamtproduktion stieg im Monatsvergleich um 0,9 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten nur einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet. Wegen Problemen bei den weltweiten Lieferketten wurde die Produktion in führenden Industriestaaten zuletzt belastet.