Die Industrieproduktion in den USA ist im Mai weniger gestiegen als erwartet. Die gesamte Herstellung legte um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 0,4 Prozent gerechnet. Es ist der fünfte Anstieg in Folge. Allerdings lag der Zuwachs im Mai merklich unter den Vormonatswerten.