Uvex erzielt mit Corona-Schutz Rekordwachstum

Der Hersteller von Helmen, Sportbrillen und Arbeitsschutz-Ausrüstung, Uvex, hat beim Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr - auch wegen Corona - ein Rekordwachstum erzielt. Die Erlöse des Familienunternehmens seien um neun Prozent auf 524 Millionen Euro geklettert, teilte Uvex am Dienstag in Fürth mit. Mit einem Anteil von 76 Prozent am Gesamtumsatz bleibe der Bereich Arbeitsschutz der Kern des Unternehmens. Angaben zum Gewinn macht das Unternehmen traditionell nicht.