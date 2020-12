V-Zug-Aktien nach positiven Gewinnaussagen kräftig im Plus

Um 9.25 Uhr klettern die Titel um 6,4 Prozent auf 86,70 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI zeigt sich mit plus 0,5 Prozent ebenfalls freundlich.

ZKB-Analyst Martin Hüsler zeigt sich positiv überrascht. V-Zug entwickle sich in einem insgesamt erstaunlich stabilen Umfeld deutlich besser als er erwartet habe, so der Experte. In 3-4 Jahren sollte dank der aktuellen Investitionen in neue und effizientere Kapazitäten eine EBIT-Marge von über 10 Prozent möglich sein. Den fairen Wert der Aktie sieht er bei über 95 Franken.

dm/uh

(AWP)